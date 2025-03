Biccy.it - Myrta Merlino causerebbe “malumori ai piani alti di Cologno Monzese”

Leggi su Biccy.it

avrebbe causato deiaidi: è quello che ha scritto nero su bianco Giuseppe Candela nella sua rubrica A Lume di Candela su Dagospia. La causa? Le sue assenze alla conduzione di Pomeriggio 5.Durante i suoi quindici anni alla guida del programma pomeridiano, Barbara d’Urso non ha mai saltato una puntata, conducendo anche con la febbre alta e persino quando la nuora stava per partorire. Al contrario,si è assentata in diverse occasioni, richiedendo permessi, giorni di riposo e fermandosi per motivi di salute. In questi due anni, infatti, al suo posto si sono alternati diversi sostituti: a volte Giuseppe Brindisi, altre Dario Maltese, altre ancora Simona Branchetti. E proprio uno di loro, nello specifico Maltese, tornerà ora come sostituto.