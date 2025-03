Internews24.com - MVP Atalanta Inter, i tifosi hanno eletto il Man of the Match: ecco chi è stato il più votato! – VIDEO

di RedazioneMVP, iil Man of thechi èil piùdai sostenitori nerazzurril’MVP di. Come dopo ogni partita, di campionato, Coppa Italia o di Champions League, aiisti èchiesto di eleggere il loro Man of the, votando il sondaggio tra una serie di candidati. A vincere èCarlos Augusto. Altra ottima prestazione per il difensore nerazzurro, che ancora una volta, di testa, ha trovato la via del gol, mettendo in porta la palla del vantaggio. Stacco, colpo di testa, gol e si esulta ?Il nostro @qatarairways #MOTM è chi l’ha sbloccata ieri ??#Forzapic.twitter.com/Vj8QOa25iz—?? (@) March 17, 2025IL MESSAGGIO- tacco, colpo di testa, gol e si esulta Il nostro @qatarairways#MOTM è chi l’ha sbloccata ieriLeggi sunews24.