Quifinanza.it - Mutui, ora il tasso variabile è più conveniente del fisso

Leggi su Quifinanza.it

Dopo esattamente due anni, l’indice Euribor a 3 mesi, principale riferimento per i, torna a scendere al di sotto dell’indice Irs a 20 anni, solitamente legato ai, rendendo così i primi di nuovo convenienti. Lo segnala l’OsservatorioSupermarket.it. Tra marzo 2023 e febbraio 2025, l’Euribor è stato costantemente superiore all’Irs a 20 anni, determinando le rate variabili più onerose rispetto a quelli ae spingendo la domanda esclusivamente su quest’ultima opzione.I dati Euribor e Irs 20 anniNel marzo 2025, la media mensile dell’Irs a 20 anni segna un incremento dello 0,27%, attestandosi al 2,68%. Il valore più basso degli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2024, quando si è fermato al 2,24%. Per quanto riguarda i, l’Euribor a 3 mesi registra a marzo una media del 2,51%, in lieve calo dello 0,01%.