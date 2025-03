Musica | da Bizet a Brahms la musica rom incanta il Teatro San Carlo di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Dalla “Czarda” di Vittorio Monti alla “Danza Ungherese n. 5” di Johannesall’aria Habanera della Carmen di Georges: larom, fonte di ispirazione di capolavori classici, sarà protagonista di un concerto il 4 aprile prossimo alSandi, in vista della ‘Giornata Internazionale dei Rom e Sinti’ che si celebra dall’8 aprile 1971. Nel Salone degli Specchi delpiù antico del mondo si esibiranno due noti solisti di etnia rom, Santino e Gennaro Spinelli, padre e figlio, virtuosi l’uno della fisarmonica, l’altro del violino, in una performance che unisceetnica e sinfonica. Ad accompagnarli ci saranno musicisti del Sane dell’Orchestra Sinfonica ‘G. Rossini’ di Pesaro, guidati rispettivamente dai violinisti Salvatore Lombardo e Marco Bartolini, in un viaggio che spazia dal repertorio classico rivisitato in chiave etnica a composizioni originali di Santino Spinelli, che innalza la tradizione romanì distillandone l’essenza più autentica, lontana dai tratti folklorici regionalisti.