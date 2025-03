Sololaroma.it - Muro Svilar, lucchetto a porta e rinnovo? Premier League e non solo in agguato

Era una di quelle partite da vincere senza se e senza ma, indipendentemente che questa arrivasse col bel gioco, e questo è successo all’Olimpico contro il Cagliari. Un successo vitale per tante ragioni diverse, per rialzare la testa dopo il ko di Bilbao, per andare alla pausa per le Nazionali col sorriso e per una classifica che vedere ora una Roma in piena corsa Champions, distante appena 4 punti. Cattive news sul fronte infortunati, con Dybala e Rensch finiti ai box, ma prestazioni di livello da molti giocatori, su tutti un Mileche ormai non fa più notizia.In una partita sporca, dove le scorie fisiche e psicologiche di Bilbao si sono fatte sentire sulle gambe dei giocatori, il portiere belga ha alzato undavanti allagiallorossa, permettendo ai suoi di ottenere un successo preziosissimo.