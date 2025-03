Liberoquotidiano.it - “Muori di lei”, il nuovo film di Stefano Sardo. Protagonista Riccardo Scamarcio, l'uomo del “desiderio”

Un po' commedia e un po' thriller, ilambientato durante il lockdown, racconta una storia ricca di colpi di scena. Luca () è sposato con Sara (Maria Chiara Giannetta), lui è sempre in casa e studia, lei ha il permesso di uscire, perché lavora in ospedale. Ma è dura per Luca rimanere tutto il giorno solo. Finché scopre che proprio di fronte alla sua finestra, vive una giovane donna, molto bella e inibita, (Mariela Garriga). Comincia a provare per lei unsfrenato. Alcune scene di sesso danno il via ad unappassionante e appassionato: “Era da tempo che volevo fare uncosì, ammette il regista-” una storia di sesso, ma anche di amore”. Oramai è diventato difficile poter vedere uninterpretato da, l'attore italiano più richiesto oltreoceano.