Zonawrestling.net - Muore durante uno show il wrestler indipendente Vince Steele

Leggi su Zonawrestling.net

Il mondo del wrestling è in lutto per la perdita di un gigante amato., conosciuto come “The Jurassic Juggernaut”, è deceduto all’età di 39 anni.L’annuncio della CCW e le circostanze della tragediaLa Coastal Championship Wrestling (CCW) ha confermato la straziante notizia, rilasciando un comunicato in onore di questa figura di spicco del wrestling.“Siamo addolorati nell’apprendere della scomparsa di ‘The Jurassic Juggernaut’. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan. Riposa in pace, grande uomo. Ci mancherai per sempre.” Secondo Mike Johnson di PWInsider,si stava esibendo in un evento della BriiCombination Wrestling nel New Jersey quando si è verificata un’emergenza medicaun match a quattro.