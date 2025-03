Bergamonews.it - “Multimodalità e progetto di spazi urbani inclusivi”: il seminario dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale

Bergamo. L’Agenzia deldel bacino di Bergamo e Provincia ha organizzato per venerdì 21 marzo 2025 ildi”. Con il patrocinio della Camera di Commercio di Bergamo, dell’Università degli Studi di Bergamo, dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo, di Federmobilità, il programma prevede l’intervento di otto relatori e si concluderà con una tavola rotonda. L’appuntamento è alle 9.45 per la registrazione dei partecipanti nella Sala degli Angeli della Casa del Giovane, in via Gavazzeni 13 a Bergamo.Il contestoIlprende spunto dal processo di riqualificazione del polo intermodale di Bergamo, all’interno del più vastodi rigenerazione urbana di Porta Sud. L’intentoTPL è quello di portare un panel qualificato di esperte ed esperti che si trovino a discutere di temi che vanno dalla progettazione degli hub intermodali all’tà e accessibilità deglipubblici.