Ilgiorno.it - Multe stradali, Milano guida la classifica nazionale sugli incassi dei Comuni

Roma, 17 marzo 2025 – la classifica dei Comuni italiani 2024. Grazie anche alle violazioni della fantomatica area B, il capoluogo lombardo è davanti a tutti i 7.896 Comuni del Belpaese con un introito complessivo si poco inferiore ai 205 milioni di euro. Seguono Roma, Firenze e Torino. È quanto emerso dall'analisi di Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo in luce come, nel 2024, gli incassi complessivi dichiarati dai soli Comuni italiani siano arrivati ad oltre 1,7 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto al 2023.