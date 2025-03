Secoloditalia.it - Multe selvagge, il record degli incassi nei comuni rossi: a Roma, Firenze e Milano i cittadini più tartassati. O più trasgressivi?

Leggi su Secoloditalia.it

I numeri che emergono dall’indagine di Facile.it su dati Siope parlano chiaro: nel 2024, iitaliani hanno registrato un incremento significativoderivanti dallestradali, superando complessivamente 1,7 miliardi di euro, con un aumento del 10% rispetto al 2023. Tra le città che hanno contribuito maggiormente a questa cifra spiccano. Il che, tradotto dal mero linguaggio matematico-burocratico non fa che dirci che neia guida dem glida contravvenzione selvaggia sono da. Ergo, iche vivono (e convivono con il caos metropolitano di quelle realtà) i più. O più? E i tutori dell’ordine i più rigorosi (e impietosi).Ovvio che la sicurezza stradale è un tema su cui non si può delegittimare, derogare o ironizzare: resta però il dubbio sulle sanzioni e su quanto ci sia di corresponsabilità in termini di delirio urbano e caos mobilità che, come noto, imperversano soprattutto nelle città più affollate.