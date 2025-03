Multe 17 miliardi in più dichiarati dai Comuni nel 2024 | Napoli al quinto posto

Anteprima24.it - Multe, 1,7 miliardi in più dichiarati dai Comuni nel 2024: Napoli al quinto posto

Tempo di lettura: 2 minutiNelitaliani hanno dichiarato 1,7di proventi in più per lestradali con un aumento del 10% rispetto al 2023. Milano, Roma, Firenze e Torino sono iche hanno registrato i maggiori proventi dae sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada. A riportarlo è Facile.it che ha analizzato i dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici Con più di 204 milioni di euro, Milano guida la classificadeiitaliani che hanno dichiarato i maggiori proventi derivanti dae sanzioni stradali. Al secondo, con 145,8 milioni di euro si posiziona il comune di Roma, seguito da quello di Firenze (61,6 milioni di euro); quarto, ad un soffio, Torino (poco meno di 61,2 milioni euro).