Mulè “Scandalo Asp Trapani chiama tutti ad assunzione responsabilità”

ROMA (ITALPRESS) – Lodei ritardi nell’esecuzione dei referti istologici dell’Asp dia un’di. Troppe cose non sono state dette, troppe cose non sono state fatte. Adesso, esaurito lo smaltimento dei referti, bisogna assumersi delle, che impongono delle decisioni rispetto a ciò che non è andato, soprattutto dal punto di vista amministrativo e gestionale”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera, Giorgio, in merito alla vicenda dei ritardi sui referti istologici da parte dell’Asp di: “E’ un compito che spetta al presidente della Regione che meritoriamente ha preso il caso, lo ha curato smaltendo l’arretrato dell’Asp di, ma adesso, date le risposte, c’è da correre ai ripari”, ha aggiunto.