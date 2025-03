Unlimitednews.it - Mulè “Famiglia di Matteo Pietrosanti ha diritto alla verità”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “La decisione del gip di Latina di non accogliere la richiesta di archiviazione della Procura e disporre piuttosto nuove indagini sul caso della morte di, come sollecitato dai familiari, contribuisce a cercare di arrivaresulla vicenda spazzando via ogni dubbio.morì a soli 15 anni in seguito a un attacco cardiocircolatorio avvenuto mentre si allenava su un campo di calcio. La domanda, tragica, è se il defibrillatore obbligatorio grazielegge da me ispirata si trovava a bordocampo e se chi doveva soccorrerelo usò nei tempi dovuti. A queste domande laha ildi ottenere risposte”. Così in una nota il vicepresidente della Camera Giorgio.“È per questo che sono al fianco della, che meritoriamente dopo la morte disi dedicadiffusione della cultura della prevenzione dei defibrillatori – prosegue -.