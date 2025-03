Moviola Atalanta-Inter Massa divide | polemiche sul rosso ad Ederson e sul gol annullato di Lautaro

Leggi su Ilnerazzurro.it

Quella di ieri sera è stata una partita intensa e molto combattuta sul livello fisico e dei contrasti. Cosa che ci si aspettava da una sfida Scudetto come, vinta per 2 a 0 dai nerazzurri di Simone Inzaghi.La gara è stata diretta dal fischietto di Davide, il quale ha utilizzato un metro molto permissivo e fischiando poco i contatti di gioco. Tuttavia, qualche distrazione e altrettante decisioni affrettate lo hanno portato al centro di.Pochi fischi, ma sul golsi smentiscefinisce 0 a 2 per la formazione Campione d’Italia in carica, al termine di una gara molto intensa e con tanti duelli fisici, ma tutto sommato corretta. Gli uomini di Simone Inzaghi conquistano così tre punti importanti che danno uno slancio in vista del titolo del campionato italiano, tenendosi a +3 sul Napoli (che ha pareggiato in casa del Venezia) e +6 sulla Dea di Gasperini.