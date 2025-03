Internews24.com - Moviola Atalanta Inter, la Gazzetta punta il dito contro Massa: «Rosso a Ederson poco coerente, e sul gol annullato a Lautaro…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, lail: «, e sul gola Lautaro.». L’analisiLadello Sport ha fornito la propriasugli episodi arbitrali dubbi di. Secondo la rosea la prestazione dell’arbitroè negativa: gli viene dato un 5 in pagella, sul quale pesa la differenza di giudizio tra ile quello inizialmente risparmiato a Bastoni, sempre per proteste.– «Al 72’un gol a Lautaro per un fallo precedente dell’argentino su Djimsiti: in effetti il nerazzurro si disessa del pallone ma il contatto sembra lieve. All’81’: il primo giallo per proteste e subito dopo l’altro per l’applauso. Da regolamento ci sta, ma la prima ammonizione sembracon quanto successoprima con Bastoni (già ammonito), non sanzionato per le proteste abbastanza “vistose”».