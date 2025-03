Internews24.com - Moviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildi: «Ladinon, e sulad Ederson.» Le parole dell’ex arbitrovenuto negli studi di Pressing, l’ex arbitro. Graziano, ha parlato cosi dellain:LE PAROLE- «Ildi Ederson è abbastanza significativo nella partita. Thuram va a contrasto con Ederson, che butta palla in calcio d’angolo. Massa quasi va a cercarlo mentre protesta e gli dà il primo giallo. Il secondo giallo. l’applauso non si può fare, non si può giustificare Ederson. Thuram tocca il piede di Hien che va a terra, accidentale o no decidete voi. Thuram poi sbilancia Ederson, lo tocca sulla schiena. Un arbitro bravo come Massa fischia fallo in questo caso erompe l’azione, facendola finire lì.