Moviola Atalanta-Inter | Gasperini cosa piangi? Éderson rosso sempre!

ha avuto Massa come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Il pianto, degno di Walter Mazzarri, a fine partita da parte di Gian Pieroè l’ennesimo becero tentativo di infangare con una narrazione palesemente falsa. Dopo cinque minuti sono in gioco Lautaro Martinez e Marcus Thuram sulla giocata del palo di quest’ultimo. Rischia il giallo Isak Hien al 27?, per unvento con la gamba tesa su Hakan Calhanoglu che arriva prima sul pallone. Ma il cartellino clamorosamente graziato è al 37?, quando Sead Kolasinac va direttamente addosso a Thuram a metà campo e l’arbitro incredibilmente non dà neanche fallo.