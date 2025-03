Sportnews.eu - MotoGp, le classifiche aggiornate dopo il Gp d’Argentina

Il Gran Premio dell’Argentina si è concluso con la seconda vittoria in stagione di Marc Marquez che guida il Mondiale 2025: le.Nel weekend appena trascorso è andato in scena il Gran Premio dell’Argentina. La seconda tappa in calendario del Motomondiale 2025 ha visto nuovamente protagonista Marc Marquez che ha conquistato la seconda tripletta della stagione: Pole (con record della pista), Sprint Race e gara.(Foto da Instagram – marcmarquez93) – Sportnews.euCome era accaduto in Thailandia, l’otto volte campione del mondo si è piazzato, sia al sabato che alla domenica, davanti al fratello Alex alla guida della Ducati del team Gresini. Secondo weekend complicato, invece, per Bagnaia che ha conquistato il terzo posto nella Sprint ed il quarto posto nella Gara, dietro Morbidelli.