MotoGP i promossi e bocciati del GP d’Argentina 2025 | i fratelli Marquez volano bentornato Morbidelli Pecco dove sei?

MARC(Ducati Factory): inizio di stagione straordinario per il Cabroncito. Due gare. Due pole position. Due vittorie nella Sprint Race. Due vittorie nella gara lunga. Lo spagnolo è letteralmente on fire e sembra inarrestabile. Vince senza nemmeno dare la sensazione di spingere al massimo. Se continua così.ALEX(Ducati Gresini): come a Buriram è l’unico che insidia il fratello. Anzi, per diversi giri, proprio come in Thailandia, comanda la gara. Ma, quando si arriva al momento clou, nulla può nei confronti di Marc. Ad ogni modo il portacolori del team Gresini prosegue nel suo ottimo inizio di campionato. Prima o poi la vittoria arriverà.FRANCO(Ducati Pertamina VR46):Franky! Dopo tempo immemore (oltre 1.400 giorni) torna sul podio e, come si è visto in Argentina, lo fa davvero con merito.