MotoGP, cambia l'ordine d'arrivo del GP d'Argentina. Un pilota squalificato

Poche ore dopo lo sventolamento della bandiera a scacchi,del Gran Premio2025, valevole come secondo round stagionale del Mondiale. Ai Ogura, giunto ottavo al traguardo con l’Aprilia di Trackhouse Racing, è stato infattiper aver utilizzato un software della centralina non omologato.Un peccato per la casa di Noale ed in particolare per il rookie giapponese, una delle grandi rivelazioni di questo avvio di stagione dopo la clamorosa doppia top5 (4° nella Sprint, 5° in gara) al debutto in Thailandia. Il primo a beneficiare di questa notizia è Pedro Acosta, che sale proprio in ottava piazza al posto di Ogura con la KTM ufficiale davanti alle Honda di Joan Mir e Luca Marini.@AiOgura79 crossed the line in P8 and was then disqualified from the Grand Prix for using a version of software not homologated by the Championship#ArgentinaGP pic.