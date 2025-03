Sport.quotidiano.net - Motogp, Bagnaia in difficoltà: “Potrei tornare alla moto 2024. Manca il feeling”

Bologna, 17 marzo 2025 – Un inizio di mondiale 2025 difficile, nel segno dei fratelli Marquez. Soprattutto Marc. La convivenza per Peccoè partita in salita, con trenta punti di ritardo in classifica e un quarto posto in Argentina che lascia spazio a dubbi suldell’ex iridato con la Gp25. Due decimi sul passo, che scavano un solco di 4-5 secondi a fine gara, con annesso quarto posto dietro Franco Morbidelli, in pcon ladell’anno scorso. C’è tanto lavoro da fare in Ducati perché Marquez ha in mano lano e si vede. Il problema appare talmente acuto che il pilota italiano ha ipotizzato addirittura un ritornoper il prossimo gp di Austin tra due settimane. Sarebbe decisamente clamoroso in attesa dei nuovi aggiornamenti che arriveranno a partire da Jerez.