MotoGP Bagnaia fuori dal podio in Argentina Urge un cambio di passo per tenere in vita il Mondiale

Francesconon è andato oltre un deludente quarto posto nel Gran Premio d’2025, secondo capitolo stagionale del. Si tratta del peggior risultato dell’anno per Pecco, che in precedenza era sempre arrivato terzo tra Sprint Race e GP, venendo battuto dai fratelli Marquez ed in questo caso anche da Franco Morbidelli.Il vero problema di questo avvio di stagione è chenon ha mai dato l’impressione di poter ambire alla pole position o al primo posto tra Buriram e Termas de Rio Hondo, perdendo nettamente il confronto diretto con il suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez ma arrivando sistematicamente dietro anche alla Ducati GP24 di Alex Marquez.“Non sto riuscendo a guidare come mio solito e soprattutto non ho il feeling dell’anno scorso. Dobbiamo lavorare per tornare ad averlo.