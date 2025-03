Ilfattoquotidiano.it - Morto Lucio Villari, il professore che voleva “portare la storia fuori dall’accademia”. Volto tv e firma di uno dei più noti manuali per la scuola

Il suoè diventato riconoscibile negli ultimi trent’anni per essere stato capace di indossare anche l’abito del divulgatore in tv – in particolare sulla Rai – della materia su cui tanto aveva studiato. Il mondo accademico ricorda uno dei più grandi intellettuali i cui studi si sono concentrati in particolare nel periodo tra il Settecento e il Novecento e in particolare la Rivoluzione francese, quella industriale e l’affermazione del capitalismo, il Risorgimento italiano.domenica sera al Policlinico Gemelli, aveva 91 anni, essendo nato a Bagnara Calabra (in provincia di Reggio Calabria, il 26 agosto 1933. Ai familiari sono arrivate vicinanza e cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si dice “addolorato per la scomparsa” di”. Il, ricorda il capo dello Stato, è stato uno “studioso insigne e fine intellettuale, riferimento di generazioni di storici, uomo di grande cultura, capace di coniugare rigore scientifico e passione per la democrazia e la giustizia”.