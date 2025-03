Ilgiorno.it - Morto l’ex calciatore Luca Lodetti: era diventato papà nel 2022

Brembate Sopra, 17 marzo 2025 – Il calcio lombardo in lutto per la scomparsa di. Il 35enne, con trascorsi in una serie di squadre nelle categorie minori, era malato da tempo. Fra i club a rendergli omaggio, il Legnano con un post su Facebook.aveva indossato la maglia lilla nella stagione 2014-2015, disputando il campionato di Eccellenza. L’addioera nato e cresciuto a Brembate Sopra, da un anno risiedeva ad Almenno San Salvatore. Difensore centrale e terzino, aveva iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Milan. Si era ritirato nel 2019, aprendo un’agenzia di pratiche automobilistiche. Numerose le squadre in cui aveva giocato, tutte fra serie D ed Eccellenza in Lombardia ed Emilia Romagna. Lo ricordano nella Pro Sesto, Darfo Boario, Mezzolara, Faenza, Mapello e Legnano.