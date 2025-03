Ilfattoquotidiano.it - Morto Andrej Lazarov, il calciatore che ha tentato di salvare le persone nell’incendio di una discoteca in Macedonia del Nord. “Un eroe”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un gesto di eroismo gli è costato la vita.dello Shkupi, èa 25 anni nel tentativo dialcuneintrappolate in un incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in unadi Kocani indel. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state innescate da alcuni mini bengala simili a quelli usati per le torte di compleanno. Il locale si è trasformato in pochi minuti in una trappola mortale., che si trovava all’interno, non ha esitato a intervenire per soccorrere chi era rimasto bloccato. Dopo essere riuscito ad aiutare alcunea mettersi in salvo, ilè stato sopraffatto dal fumo e dalle ustioni riportate. Ricoverato in ospedale in condizioni critiche, èpoco dopo a causa dell’intossicazione e delle lesioni subite.