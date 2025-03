Ilrestodelcarlino.it - Morto a 92 anni Giovanni Pasolini. Giocò nel Cesena, ’sfiorò’ la Juve

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Giov, 92, detto "Ciaveta", avvenuta all’ospedale Bufalini di, chenele per un mese fu in prova allantus. Giov, classe 1932, comincia a tirare calci nel pallone ancora piccolino sulla via Emilia, quando sulla statale passava un’auto ogni ora. Il vecchio stadio comunale è però dietro casa sua costruito nell’anno della sua nascita e lì inizia a giocare il vero calcio, come racconta Roberto Roberti, memoria calcistica di Savignano. Poi tutto viene sospeso per la guerra e la società calcistica rinasce nella primavera 1945 alla fine degli eventi bellici. Giovha 13e come tanti altri giovani di quel tempo frequenta il campo della stazione. E’ una veloce ala sinistra e dal gioco dinamico.