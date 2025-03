Quotidiano.net - Morti 2 scialpinisti travolti da una valanga a Cortina

d’Ampezzo (Belluno), 17 marzo 2025 – Sono salite a due le vittime dellacaduta ieri poco sotto Forcella Giau nel territorio di San Vito di Cadore nel Bellunese. Dopo essere morta nella notte Elisa De Nardi, 39 anni di Conegliano in provincia di Treviso, è morto anche Abel Ayala Anchundia, 38 anni originario dell'Ecuador e residente a Vittorio Veneto. La donna è deceduta all'ospedale 'Ca' Foncello' di Treviso, lui al 'Dell'Angelo' di Mestre. Elisa De Nardi è stata l'ultima dei tread essere estratta. I soccorritori l'hanno individuata sotto circa tre metri di neve. Ritrovata la terza persona coinvolta dallastaccatasi sotto Forcella Giau, Lo scialpinista è stato recuperato in gravi condizioni e trasportato in ospedale, 16 marzo 2025. ANSA/SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK Inizialmente i segnali dell'apparecchio Artva indicavano un punto ma le sonde non riuscivano a raggiungerla perché la scialpinista era intrappolata sotto la coltre nevosa.