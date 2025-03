Morte Pietro Genuardi la rabbia comprensibile del figlio Jacopo | l’infezione e il trapianto mancato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Domani, 18 marzo, si celebreranno i funerali die Caterina Balivo a La Volta Buona ha voluto ricordare l’attore scomparso. Lo ha fatto insieme a persone che l’hanno conosciuto e hanno lavorato con lui tra cui Alex Belli e Serena Grandi. Proprio l’ex Centovetrine e GF ha rivelato che la causa del decesso è stata un’infezione. Lae il dolore accomunano tutti coloro che gli volevano bene, ma soprattutto il, che attendeva con speranza l’imminente. Un anno fa la diagnosi di leucemia e, a distanza di poche settimane, sarebbe avvenuto ildi midollo grazie alla donazione del. Purtroppo, il destino ha deciso diversamente:non ha fatto in tempo,non ha fatto in tempo. Alex Belli, visibilmente provato, racconta il sentimento di incredulità e ingiustizia condiviso da tutti: “Tra poche settimane ildi midollo con trasfusione da parte di, il problema è che non ce l’ha fatta perché ha avuto questa infezione.