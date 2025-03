Morte di Andrea Prospero arrestato un 18enne per aiuto al suicidio Un altro indagato per cessione di oppiaceo

Leggi su Open.online

Possibile svolta nell’inchiesta sulladi, il diciannovenne studente universitario che frequentava Informatica all’Università degli studi di Perugia, dove è stato trovato deceduto in un appartamento del centro lo scorso 29 gennaio. Due sono gli indagati per ladel giovane: un– residente nella provincia di Roma – è statoe posto ai domiciliari per il reato di «istigazione oal». Mentre unè stato iscritto nel registro degli indagati per «di medicinale di tipo», fa sapere il procuratore di Perugia Raffaele Cantone. «Stamani è stata eseguita una perquisizione in Campania – ha spiegato il magistrato – nei confronti di un giovane che riteniamo essere colui che ha venduto il medicinale. Non risponde dello stesso reato (istigazione oal, ndr) perché lui non era in grado ovviamente di conoscere la ragione per la qualelo ha utilizzato».