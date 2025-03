Lapresse.it - Morte Andrea Prospero, un arresto per istigazione al suicidio

C’è una svolta nel caso delladi, il 19enne trovato senza vita nell’appartamento in via del Prospetto, lo scorso 29 gennaio, dopo 5 giorni di ricerche. La Procura di Perugia, diretta da Raffaele Cantone, ha emesso una ordinanza cautelare degli arresti domiciliari a carico di un giovane, residente nella provincia di Roma, con l’accusa dio aiuto al’., originario di Lanciano, in provincia di Chieti, era uno studente universitario fuorisede, iscritto al corso di Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, città nella quale condivideva l’appartamento con la sorella gemella Anna. Le indagini hanno rivelato che la causa del decesso è dovuta a un mix letale di benzodiazepine e ossicodone, sostanze che hanno avuto un effetto depressivo sul sistema respiratorio e cardiovascolare.