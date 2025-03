Lettera43.it - Morte Andrea Prospero, un arresto per istigazione al suicidio

Leggi su Lettera43.it

La procura di Perugia ha ottenuto gli arresti domiciliari per un giovane della provincia di Roma, accusato dialnel caso delladi, il 19enne trovato senza vita in un bed and breakfast della città umbra il 29 gennaio. L’indagine ha portato all’identificazione dell’indagato attraverso l’analisi dei dispositivi elettronici trovati accanto al corpo e delle chat di Telegram a cui era iscritto con due nickname.Come è morto: il 19enne ha ingerito una grande quantità di barbituriciL’autopsia, depositata recentemente, ha confermato che il decesso è avvenuto per l’ingestione di una grande quantità di barbiturici contenuti in confezioni rinvenute nella stanza, alimentando il sospetto che il ragazzo possa essere stato indotto aldopo essere entrato in contatto con un giro di hacker informatici.