Morta l'attrice Emilie Dequenne, aveva solo 43 anni

a soli 43l'belga. Vincitrice appena maggiorenne del Prix d'interprétation féminine a Cannes per il suo primo ruolo in "Rosetta" dei fratelli Dardenne,è venuta a mancare nella giornata di domenica 16 marzo per le complicanze dovute a un raro tumore.