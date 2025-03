News.robadadonne.it - Morta Emilie Dequenne, la “Rosetta” Palma d’oro a Cannes nel 1999

È scomparsa a soli 43 anni l’attrice belga, nota al grande pubblico soprattutto per avere interpretato il film dei fratelli Luc e Jane-Pierre Dardenne, vincitore dellanel. Affetta da un carcinoma surrenalico, un raro tumore del sistema endocrino, diagnosticato nel 2023,si è spenta domenica sera all’ospedale Gustave Roussy di Villejuif, in Francia, come confermato da Danielle Gain, sua agente, e dai familiari.Nata il 29 agosto del 1981 a Belœil, cittadina al confine con la Francia, quello inperfu ul debutto cinematografico: nella pellicola interpretava una adolescente con una vita difficile nella periferia di Liegi, stretta tra una madre alcolista e la ricerca di un lavoro stabile per riuscire a portare a casa qualche soldo.