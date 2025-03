Thesocialpost.it - Morta a 43 anni l’attrice belga Emilie Dequenne, premiata a Cannes per ‘Rosetta’

Leggi su Thesocialpost.it

Si è spenta all’età di 43, celebre per la sua straordinaria interpretazione in Rosetta dei fratelli Dardenne, film che le valse il Prix d’interprétation féminine al Festival diquando era appena maggiorenne.Laè deceduta ieri sera nella regione di Parigi, stroncata da un raro tumore. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla sua famiglia e dal suo agente Danielle Gain, gettando nello sconforto il mondo del cinema.Divenuta un volto iconico del cinema europeo,ha costruito una carriera di successo tra film d’autore e interpretazioni intense, confermando il suo talento con ruoli in pellicole come La ragazza del 14 luglio, Our Children e Une vie. Il suo nome resterà legato a quella prima, folgorante apparizione sul grande schermo, che le regalò un posto nella storia del cinema internazionale.