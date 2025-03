Ilrestodelcarlino.it - Monzuno, la provinciale ’spaccata’ resta chiusa

Prosegue, senza sosta, la conta dei danni provocati dal maltempo degli ultimi due giorni. Anche sabato sera, infatti, forti piogge si sono abbattute sul territorio della pianura bolognese lasciando non pochi strascichi. Tra questi, in primis, la frana creatasi asulla strada79 Pian di Balestra che conduce in località Trasasso. La strada, infatti, che ora èin un tratto e lo rimarrà fino alla fine di sopralluoghi e lavori necessari al ripristino, si è spaccata in parte della carreggiata. Si è formata una fessura ampia diversi centimetri e parte del manto stradale è collassato. I primi a intervenire per valutare entità dei danni, già nella serata di sabato, sono stati i vigili del fuoco. Nella giornata di ieri, poi, sono iniziati i lavori di sistemazione, a Bentivoglio, del tetto del condominio Acer scoperchiato dal tornado di sabato pomeriggio.