Juventusnews24.com - Montolivo si scaglia contro Thiago Motta: «Non ha mai provato a cambiare qualcosa, ha sempre avuto l’ossessione nel fare questa cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Riccardoha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina Juve: le dichiarazioni dell’ex centrocampista sulla sconfitta dei bianconeriRiccardoha parlato a Sky Sport Club per analizzare la sconfitta della Juvela Fiorentina.PAROLE – «non ha mai cambiato nonostante i giocatori non avessero mostrato di adattarsi a quel sistema, di non avere giocatori per quel sistema di calcio ma non ha mai cambiato. Hadel dominio della partita, ma cambia! Dai uno stimolo diverso alla squadra invece lui non ci ha nemmeno».Leggi su Juventusnews24.com