Montolivo: «L'Inter ha qualità che mancano a Napoli e Atalanta»

Intervenuto a Sky Calcio Club, Riccardo Montolivo, ha parlato cosi dopo il match tra Atalanta e Inter:
LE PAROLE- «Sì, è cresciuto Calhanoglu, ho giocato con lui al Milan era l'unico che si avvicinava al pallone quando c'erano i piazzati. E' cresciuto lui, è cresciuto Dumfries, è cresciuto anche Mkhitaryan. La condizione fisica dei giocatori farà la differenza in ottica Champions, l'infortunio di Dumfries può creare problemi a Inzaghi. L'Atalanta non può rientrare nella lotta scudetto, non ci ho mai creduto sinceramente. Le manca qualcosa, un po' di esperienza anche nei momenti decisivi, ha pareggiato col Venezia in casa, forse soffre un po' di pressione. L'Inter ha una qualità che Napoli e Atalanta non hanno: sa leggere i momenti della partita.