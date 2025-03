Game-experience.it - Monster Hunter Wilds riceverà presto il Title Update 1 e tante altre novità, promette Capcom

si conferma un successo straordinario con oltre otto milioni di copie vendute in pochi giorni, maintende mantenere il momento positivo del gioco ed ha già delineato un piano di supporto post-lancio ambizioso, che prevede aggiornamenti frequenti e nuove aggiunte per migliorare continuamente l’esperienza di gioco. Il primo grande aggiornamento è già dietro l’angolo: il1 arriverà all’inizio di aprile e introdurrà il Mizutsune, una creatura molto amata dai fan, accompagnata da una nuova armatura e missioni inedite. Ma questo è solo l’inizio.In un recente video pubblicato per celebrare i 21 anni del franchise, il produttore Ryozo Tsujimoto, il direttore del gioco Yuya Tokuda e il direttore artistico Kaname Fujioka hanno anticipato cheha molti altri aggiornamenti in cantiere.