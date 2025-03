Spettacolo.periodicodaily.com - Monika Lancia il Suo Primo Singolo: “Nicotina”

Dal 21 marzo 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica ildi”, un brano dal sound magnetico che fonde elettronica e pop e che è ispirato a una storia d’amore complessa e tormentata.“”: Il Debutto dicon unElettronico e IntensoDal 21 marzo 2025, il mondo della musica accoglie con entusiasmo ildi, intitolato “”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. Questo brano segna l’inizio di una promettente carriera per la giovane cantautrice siciliana.Un Brano dal Sound Magnetico“” è un pezzo che unisce sonorità elettroniche e pop, creando un’atmosfera avvolgente e intrigante. La canzone è il risultato di una notte estiva, ispirata a una storia d’amore complessa e tormentata.