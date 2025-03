Oasport.it - Monica De Gennaro batte uno storico record di Francesca Piccinini. E rilancia per la Nazionale!

Deè sempre di più nella storia della pallavolo italiana. Non solo i trionfi con Conegliano e la, ma adesso anche un riconoscimento personale di grandissimo valore. La 38enne campana, infatti, è diventata la giocatrice con più presenze (631) nella storia della Serie A1 di volley, superando un’altra leggenda del volley azzurro come.Casualità ha voluto che Deha battuto questo primato proprio a Bergamo, città che ha visto protagonista per tantissimi anni proprio. Conegliano ha giocato, infatti, gara-2 dei quarti di finale dei playoff proprio contro la formazione lombarda, vincendo agevolmente per 3-0 e staccando così il biglietto per la semifinale, dove attenderà la vincente del derby piemontese tra Chieri e Novara.Deha vinto davvero tutto in carriera, compreso anche l’oro olimpico a Parigi 2024, dove ancora una volta ha dimostrato di essere il libero più forte del mondo.