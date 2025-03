Tvplay.it - Mondiali 2026, l’ufficialità è un fulmine a ciel sereno: tifosi spiazzati

Non se lo aspettava nessuno, invece questa decisione per iè diventata ben presto ufficialeManca sempre meno ai. Il trofeo che tutti sognano sin da bambini inizierà precisamente l’11 giugnoe vedrà per la prima volta 48 squadra che si daranno battaglia in tre nazioni diverse ovvero Canada, Messico e Stati Uniti d’America.è un(Lapresse) – tvplay.itL’Argentina si presenterà da campione in carica dopo una finale incredibile che ha visto Lionel Messi e compagni battere la Francia di Kylian Mbappé in una delle partite più iconiche della storia del calcio. Sembra ieri, ma in realtà sono passati quasi 2 anni e mezzo.Nelcome detto ci sarà la 23esima edizione della Coppa del Mondo che vede ancora il Brasile come Nazionale che ne ha vinti il maggior numero ovvero cinque, seguita dal duo Italia-Germania a quattro, Argentina a tre, Francia e Uruguay a due più Inghilterra (1966) e Spagna (2010).