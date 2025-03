Digital-news.it - Mondiale per Club FIFA 2025: Publitalia ’80 gestirà le 22 Partite in Chiaro su Canale 5 e Italia 1

’80, la concessionaria pubblicitaria del Gruppo Mediaset, sarà responsabile della vendita degli spazi pubblicitari relativi alla trasmissione indi 22delperin, a seguito dell’accordo di sublicenza siglato tra DAZN e Mediaset pere Spagna. Questo straordinario evento calcistico, che vedrà la partecipazione delle migliori squadre del mondo, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli investitori pubblicitari.L’intesa, che si inserisce nel contesto di una consolidata collaborazione tra DAZN e Mediaset, già attiva per la Serie A da quattro anni, garantirà la trasmissione di alcuni dei match più attesi dell’estate. Le 22in– selezionate tra le più prestigiose – saranno distribuite tra la fase a gironi (13 incontri) e la fase finale (9 incontri), assicurando un’ampia copertura nelle fasce di access e prime time per massimizzare l’audience e il ritorno pubblicitario.