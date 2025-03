Lapresse.it - “Mondadori dietro il crac di Baldini Castoldi”: aperta inchiesta

La Procura di Milano ha aperto un’per una presunta estorsione contrattualeal fallimento dellaDalai Editore (BCDE) in cui si indaga su alcune azioni messe in atto dalla ArnoldoEditore spa negli anni deldel concorrente.Il fascicolo, al momento contro ignoti e senza indagati, è assegnato al sostituto procuratore Grazia Colacicco ed è nato dall’esposto presentato a fine novembre 2024 dall’editore Alessandro Dalai, assistito dall’avvocato Mattia Alessandro Conti del foro di Milano.La denuncia aDalai, 77 anni, che per ildi BCDE – dichiarato con sentenza nel 2014 – ha affrontato anni di processi uscendo assolto con formula piena nel dicembre 2023 dalle accuse di bancarotta fraudolenta, ha denunciatocome causa del “dissesto“.