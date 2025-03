Gqitalia.it - Moncler Grenoble ha sfilato sulle alture di Courchevel sotto una tempesta di neve

Leggi su Gqitalia.it

L'abbiamo capito ormai:ama organizzare eventi di moda uno più grandioso dell'altro. Da diversi anni, il marchio italiano specializzato in capispalla ha l'abitudine di presentare le sue ultime collezioni in eventi che vanno oltre i confini di una semplice sfilata. L'ultima? Uno showdiper svelare il nuovo guardaroba Autunno/Inverno 2025 di, la linea dedicata agli sport invernali.Dopo le valli boscose di Saint-Moritz, in Svizzera, dove l'anno scorso il marchio ha organizzato una sfilata che sembrava uscita direttamente da Narnia, è stato il turno della stazione sciistica molto elitaria di. Non un luogo qualsiasi, visto che il brand ha preso possesso dell'altiporto locale, uno dei più alti del mondo. Proprio l'aviazione è stato uno dei temi principali di questa nuova collezione.