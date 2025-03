Molo sud del porto canale di Fiumicino l’Adsp | Area interdetta al passeggio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 marzo 2025 – “con una specifica Ordinanza in quantoportuale non destinata aldelle persone”: così- Autorità di Sistema portuale Civitavecchia--Gaeta risponde alle recenti lamentele sulla pericolosità e sul “presunto degrado” dell’finale delsud, alla foce deldi. Quel tratto, tempo fa veniva utilizzato per l’attracco dei traghetti veloci per la Sardegna, lo “scatto”. Ma l’Autorità di Sistema portuale spiega che ha già realizzato “un primo intervento di sistemazione nell’ambito specifico e ne ha programmato un altro che sarà eseguito nei prossimi giorni, per livellare il riempimento di pietrame, eliminando i sifonamenti prodotti dalle mareggiate invernali”.“Inoltre, è noto che l’a cui si fa riferimento si trova in una zona più avanti della passeggiata deldie che é, comunque,con una specifica Ordinanza in quantoportuale non destinata aldelle persone.