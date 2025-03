Quotidiano.net - Molini Pivetti. L’agricoltura a economia circolare e sostenibile

ALLA BASE DI TUTTO c’è la responsabilità. Che persi sostanzia in azioni concrete e in impegno quotidiano. A riprova di ciò, nel 2021 è stato presentato il Manifesto per la Sostenibilità che racchiude tutto l’impegno verso una crescita responsabile eattraverso 4 pilastri: agricoltura, territorio, responsabilità, squadra. Sono i principi che sorreggono l’idea di sviluppoe fanno da guida per una pratica quotidiana da cui ne è conseguita, nel 2023, la presentazione del primo report di sostenibilità dell’azienda. Oggi a guidare il gruppo c’è la quinta generazione della famiglia. Gianluca (nella foto), amministratore delegato di, assieme alle sorelle, Silvia e Paola, figli di Alberto(bisnipote del fondatore Valente), contribuisce attivamente alla guida e allo sviluppo strategico dell’impresa familiare.