Noinotizie.it - Molfetta, accusa: armi, munizioni droga e uniformi dei carabinieri rubate. Arrestato 21enne Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalladi:Il Tribunale di Trani ha adottato, accogliendo la richiesta della Procura di Trani, ordinanza cautelare neiconfronti di un giovane appena ventunenne trovato in possesso di una pistola, 330 cartucce di calibri differenti,230 grammi di hashish e numerosedell’Arma deioggetto di furto. L’ordinanza è stataeseguita nei giorni scorsi dai Finanzieri del Comando Provinciale Bari, su delega della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Trani, traendo così in arresto al’indagato.L’indagine svolta dalle Fiamme Gialle disu impulso della Procura Tranese è stata avviata a seguito dievidenze informative su di un locale seminterrato sito nel centro diutilizzato per l’occultamento disostanze stupefacenti destinate allo spaccio.