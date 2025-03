Universalmovies.it - MobLand | Paramount+ svela la data d’uscita in Italia

hato lana di, l’attesa serie creata da Guy Ritchie.Dopo il lancio della campagna promozionale legata al mercato internazionale partita lo scorso 4 marzo, il famoso servizio digitale di casa Paramount ha finalmenteto quest’oggi ladi lancio per l’dell’attesissima serie crime intitolata. Il nuovo televisivo di Guy Ritchie, di fatto, esordirà nel nostro paese sua partire dal 30 maggio, come conferma ufficiale, lo streamer ha diffuso anche il trailerno.vanta un cast eccezionale, tra cui Tom Hardy (Venom: The Last Dance), Pierce Brosnan (Die Another Day), Paddy Considine (House Of The Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci’s Demons), Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas), Jasmine Jobson (Top Boy), Geoff Bell (Top Boy), Daniel Betts (Fate: The Winx Saga), Lisa Dwan (Blackshore), Emily Barber (Industry) e Helen Mirren (The Queen).