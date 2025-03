Scuolalink.it - Mobilità docenti 2025: trasferimenti, passaggi di ruolo e vincoli normativi

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le domande di trasferimento eo di/cattedra per l’anno scolastico/26 possono essere presentate fino al 25 marzo. Il CCNI-2028 prevede specifiche deroghe per isoggetti adi permanenza, oltre a regolamentare i criteri per ilo die la suddivisione dei posti .diScuolalink.