Mister Movie | Saw XI è stato Cancellato per Problemi di Produzione

Brutte notizie per i fan di Saw: il tanto atteso sequel Saw XI èufficialmente, almeno secondo quanto riportato da Bloody Disgusting.Saw 11 èIl film, originariamente programmato per l’uscita nelle sale il 27 settembre 2024, erasuccessivamente posticipato al 26 settembre 2025. Tuttavia, un rapporto recente afferma che il progetto sia ormai “completamente morto” e che non vi siano più speranze per la sua realizzazione.dietro le quinte: scontri tra i produttoriLe cause della cancellazione di Saw XI sembrano risalire a un pesante disaccordo tra i produttori, scoppiato già a gennaio 2024. Secondo quanto riportato dalla fonte anonima citata da Bloody Disgusting, le divergenze sono sorte quando un produttore ha cercato di proseguire con lanonostante l'attrito, mentre l’altro avrebbe ostacolato il processo, portando infine al fallimento del progetto.